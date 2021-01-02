大陸國務委員兼外交部長王毅接受新華社和中央廣播電視總台聯合採訪，談及中美關係時表示，中美關係來到新的十字路口。

王毅表示，近年來，中美關係陷入前所未有的困境，其根本原因在於美國當政者對中國的認知出現了嚴重偏差，把中國視為所謂最大威脅，並由此採取了完全錯誤的對華政策。事實證明，美方全面打壓遏制中國、企圖挑起新「冷戰」的做法不僅嚴重損害兩國人民利益，也給世界帶來了極大危害，注定不得人心，也注定會走向失敗。

王毅指出，「當前，中美關係已經來到新的十字路口，也有望打開新的希望之窗。希望美國新政府重拾理性，重開對話，兩國關係重回正軌，重啓合作。」

「就中方而言，我們的對美政策保持著連續性和穩定性，願同美方發展以協調、合作、穩定為基調的中美關係。」王毅表示，中國從不干涉美國內政，願意同美國和平相處，合作共贏。同樣，美方也應當尊重中國人民選擇的社會制度和發展道路，尊重中國人民追求更美好生活的正當權利。

「我們知道，美方一些人對中國快速發展心存焦慮，但最可持續的領先是不斷提升自我，而不是阻擋別國的發展。」王毅指出，未來的世界不應當也不可能讓中國變成美國，而應是美國使自己成為更好的美國，中國則必將成為更好的中國。

王毅表示，「我們相信，只要美方及時汲取教訓，真正同中方相向而行，中美完全可以通過對話化解矛盾分歧，通過合作擴大共同利益，找到既有利兩國、又造福世界的大國相處模式，開闢出順應歷史前進方向的發展前景。」

(中時 )