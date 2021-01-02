23歲美籍生載女友夜遊台南 撞毀麥拉倫千萬跑車 10:032021/01/02 中時 李宜杰 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市東門圓環2日清晨發生車禍，自撞撞毀千萬跑車。（摘自爆料公社／李宜杰台南傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 2日清晨2時許，台南市一名23歲的美籍生開著千萬跑車「麥拉倫」載女友夜遊，自台南市東區東門路往西，準備開往北門路時，因為轉彎不慎，自撞圓環旁護欄，車頭全毀。台南市警一分局交通分隊表示，初步排除酒駕，駕駛及乘客也沒有受傷，疑似因爲不熟路況，才會發生車禍。 據悉，駕駛是23歲的美籍男子，為來台唸書的學生，當時載女友出遊，行經該圓環時，因為不熟悉台南市路況才會自撞，所幸2人都未受傷，惟獨價值千萬元的麥拉倫超跑車頭全毀。 新聞早班車》民進黨公投遍地烽火 3畢業縣市陷苦戰 23歲辣媽寒冬只穿比基尼 上帝視角炸出邪惡曲線 (中時 ) #23歲 #載女友 #千萬跑車 #麥拉倫 #圓環 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 病妻照顧中風老伴 殺夫自殘 04:102021/01/01 社會新聞 女大生未婚懷孕！男友媽辱「賤貨」她氣到早產 卻意外遭判刑 00:112021/01/01 兩岸 19公分巨根男 哭訴22歲女友拒纏綿 15:572020/12/31 社會 觀光工廠 搶賺元旦連假財 04:102021/01/02 財經要聞 《迫降》CP成真 玄彬昔慘被喬妹兵變、孫藝真被這男神嫌太美 15:192021/01/01 娛樂 元旦遊梅嶺自撞 轎車離奇失控撞護欄 2死1命危 19:122021/01/01 社會 強風掃倒路樹 工人墜汙水槽溺斃 04:102020/12/31 生活新聞 載女友一家遊梅嶺 自撞2死1命危 04:102021/01/02 社會新聞 隔行如隔山？餐飲副店長轉職永慶房屋 陳零樂當年薪百萬一族 12:102020/12/31 財經 杜淳秀結婚證「完成人生大事」 網嚇傻：老婆是誰？ 18:132021/01/01 娛樂 百公斤男花百萬養護理師女友 小王設局「肋骨全斷慘死」丟包 12:262020/12/31 社會 社會熱門新聞 弟弟離家大伯被直擊「偷睡」弟媳 父母竟要抓狂媳「忍」 - 社會 印尼妻虐待尪18年「只給吃白飯」 2子依父遺願奪母繼承權 - 社會 婦人健身房運動突倒地死亡 24歲女教練嚇傻急報警 - 社會 油輪公海喋血緬甸船員遭剖肚慘死 船長請求司法協助凌晨押進港 - 社會 千萬麥拉倫超跑直撞台南東門圓環 23歲美籍嫩男載妹夜遊慘爆 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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