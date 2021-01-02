2日清晨2時許，台南市一名23歲的美籍生開著千萬跑車「麥拉倫」載女友夜遊，自台南市東區東門路往西，準備開往北門路時，因為轉彎不慎，自撞圓環旁護欄，車頭全毀。台南市警一分局交通分隊表示，初步排除酒駕，駕駛及乘客也沒有受傷，疑似因爲不熟路況，才會發生車禍。

據悉，駕駛是23歲的美籍男子，為來台唸書的學生，當時載女友出遊，行經該圓環時，因為不熟悉台南市路況才會自撞，所幸2人都未受傷，惟獨價值千萬元的麥拉倫超跑車頭全毀。

(中時 )