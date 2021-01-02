議員李柏毅。(取自李柏毅 毅心為您臉書)

美國在台協會（AIT）在臉書發布2020年度回顧影片，影片中剪輯AIT處長酈英傑與台北市、新北市、桃園市、台南市長、高雄市長等五都市長合影，獨缺台中市長盧秀燕。對此，國民黨籍台北市議員李柏毅在政論節目中大笑地說，「沒想到美國人比想像中小心眼」。

盧秀燕日前會見酈英傑時直言，台中市訂有法律，規定豬肉不可含萊劑，民意也支持，每個國家須守護國家利益，遵從人民的聲音，而兩人會面內容曝光後，立刻掀起外界關注。當晚AIT發聲明表示，政治人物散播不實資訊，引發毫無根據的焦慮，無益於所有人。

對此，李柏毅在政論節目《94要客訴》中直言，「這不用問，一定是不爽、故意的，且是非常針對性的，六都市長少一都，大家又不是眼睛有問題，怎可能看不出來，AIT擺明就是不高興那次被盧秀燕突襲，只是不滿的程度有超乎想像。」

李柏毅認為，盧秀燕沒有被排入影片，事實上也沒很重要，不會影響國民黨跟美國的關係，只能尊重AIT做法，畢竟還是要有辦法執政才能和美國正式交流，這是現實問題。最後他說，因此國民黨的重點會放在如何贏得民心，重返執政，至於AIT這影片「笑一笑就好」。

(中時新聞網)