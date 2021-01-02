大陸國務委員兼外交部長王毅接受新華社和中央廣播電視總台聯合採訪時，用六個「最」概括中國大陸參與和支持國際抗疫合作。

王毅表示，病毒是人類的共同敵人，抗疫是國際社會的共同責任。面對這場全球性公共衛生危機，中國大陸從一開始就積極倡導國際抗疫合作，同各國攜手抗擊疫情，以實際行動踐行人類命運共同體的理念。中國大陸參與和支持全球抗疫，可以用六個「最」來概括。

一、大陸與時間賽跑，最早向世界報告疫情。越來越多的研究表明，疫情很可能是全球多地多點暴發。面對未知的新冠病毒，陸方第一時間展開流行病學調查，第一時間確定病原體，第一時間公佈病毒基因序列等關鍵信息，為全球抗疫拉響了警報。

二、大陸與病毒鬥爭，採取了最「硬核」的防控措施，堅持人民至上、生命至上，在最短時間內有效控制了國內疫情，有序恢復了經濟社會發展，率先築起了全球抗疫的牢固防線。

三、大陸以科技護航，開展了最大規模的「雲上」抗疫交流，組織了上百場跨國視頻專家會議，開設了向所有國家開放的新冠疫情防控網上知識中心，迄今已發佈8版診療方案、7版防控方案，毫無保留地與各國分享抗疫經驗。

四、大陸雪中送炭，發起了中共建政後歷史上規模最大的全球緊急人道主義行動，向150多個國家和10個國際組織提供抗疫援助，向有需要的34個國家派出36支醫療專家組，向世衛組織和聯合國相關機制提供資金援助，同各國人民風雨同舟，共克時艱。

五、大陸盡力盡責，發揮了最大醫療物資產能國優勢，迄今已經向各國提供了2200多億只口罩、22.5億件防護服、10.2億份檢測試劑盒。「大陸製造」成為全球抗疫鬥爭源源不斷的「補給線」。

六、大陸擔當道義，最早承諾將疫苗作為全球公共產品，致力於讓發展中國家用得上、用得起疫苗，積極推進藥物、疫苗研發合作，為飽受疫情之苦的發展中國家帶來希望。

王毅表示，當前，全球疫情遠未結束，團結抗疫不能松懈。中國大陸將繼續堅定不移推進抗疫國際合作，同各國加強聯防聯控，繼續向有需要的國家和地區提供力所能及的幫助，直到全球徹底戰勝疫情。

(中時 )