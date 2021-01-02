獨行俠前鋒詹姆斯強生下次這麼衝動，恐怕會先考慮一下後果！1日在獨行俠與黃蜂比賽爆發激烈推擠衝突的強生與蓋勒馬丁、柯迪馬丁兩名黃蜂後衛，如今聯盟祭出重罰，分別處罰強生4萬美元、蓋勒馬丁2萬美元與柯迪馬丁2.5萬美元。

在黃蜂119比99輕取獨行俠比賽中，詹姆斯強生因為不滿柯迪馬丁防守動作過大，直接在場上爆發推擠衝突，一旁柯迪馬丁的雙胞胎兄弟蓋勒馬丁隨即加入戰火，就算裁判努力分開兩人，兩人仍然持續隔空對罵，戰火遲遲沒辦法停歇。

聯盟今天最後給出處分，詹姆斯強生的罰款最高主因，在於他首先挑起事端，柯迪馬丁則因推了強生，蓋勒強生是加入爭吵且推了裁判一把，只能說為了維護自己雙胞胎兄弟的權益，蓋勒馬丁必須挺身而出，就算被聯盟罰款也只好認了。

事實上當時比賽僅剩2分04秒，整個比賽結果早已底定，詹姆斯強生卻控制不了自己脾氣，憤而跟對方發生推擠衝突，只能說太衝動了，或許他也打算利用這種方式激勵全隊士氣，起碼今天獨行俠在主場痛宰了熱火，也算有所幫助。

(中時 )