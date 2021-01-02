國內今天暴增6例新冠肺炎境外移入個案，指揮中心將在今天下午2點由發言人莊人祥召開記者會，說明最新疫情，同時公布上海的台灣病例在台接觸者檢驗結果。

上海市衛生健康委員會30日公布6例境外輸入新冠肺炎確診病例，其中1例來自台灣，指揮中心昨證實為我國10月的確診者，案552，該案同公司有20名員工曾與其有接觸，公司自行自費採檢，16人的採檢結果為陰性，4人仍在檢驗中。

指揮中心統計，截至目前國內累計808例確診，分別為713例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明；另1例(案530)移除為空號。確診個案中7人死亡、682人解除隔離、119人住院隔離中。

指揮中心呼籲，民眾自國外入境時如有發燒、咳嗽等不適症狀，應主動通報機場及港口檢疫人員，並配合防疫措施；返國後應落實居家檢疫，期間如出現疑似症狀，請即聯繫衛生局或各縣市關懷中心，並依指示就醫，切勿搭乘大眾運輸工具；就醫時請務必告知醫師旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚，以供及時診斷通報。

(中時新聞網)