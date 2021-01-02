統一獅球探「苦瓜」許聖杰日前在臉書發文，表示自己辭退了在統一的工作，離開待了十餘年的球隊，至於他的下一步則語帶保留，「接下來別問我要去哪裡，因為時間一到就知道了。」

許聖杰1998年加入味全龍，隔年球隊宣布解散，2000年轉往統一，2004年與陽森互換，被交易至誠泰Cobras，2007年又重返老東家統一，2012年球隊成立球探部，許聖杰卸下球員身分後轉任球探。

2013年許聖杰還兼任統一二軍守備教練，並於球季中升任一軍守備教練，2017年擔任統一首席教練2年多的時間，2019年底又回到球探工作，並於20202年最終日宣布辭去球探工作。

「2020的最後一天是的我辭退了在統一的工作，趁著自己還算年輕的時候出來多看看多聽聽多學習。」許聖杰寫道，同時他也感謝這23年來所有幫助過他的人，「我心懷感激。」

但對於自己接下來的動向，許聖杰寫道：「接下來別問我要去哪裡，因為時間一到就知道嘍。」

(中時 )