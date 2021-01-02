蔡總統昨發表元旦文告談到開放萊豬時表示﹕「要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒。」國民黨立委賴士葆一早在臉書發文怒道，每次聽到蔡英文說謙卑，肚子就「一把火」，再次懇求蔡英文不要再說謙卑，因為「全台灣最沒有資格說謙卑的人就是妳。」

賴士葆臉書發文。（摘自賴士葆臉書）

賴士葆臉書發文。（摘自賴士葆臉書）

賴士葆在臉書貼圖向「蔡特勒」提出五問：

1、一聲令下，萊豬進口，不與人民、國會、豬農等溝通說明，這怎叫謙卑？

2、政務委員越權耍官威，違法恐嚇要將基層公務員送懲戒，把地方政府當塑膠，這怎叫謙卑？

3、自比是英皇，中央政府趁著長假前一天，粗暴碾壓地方自治法的萊劑零檢出，這怎叫謙卑？

4、動輒對發言表態反對萊豬進口的人查水錶，這怎叫謙卑？

5、硬拗標萊劑會造成歧視，漠視民意「標示萊劑」的卑微請求，這怎叫謙卑？蔡英文拿到 817 萬票就以為是空白授權，履履與人民為敵，恣意妄為、還要國人體諒，廣大的升斗小民因為吃了萊豬健康受損誰來體諒他們？

(中時 )