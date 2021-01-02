總統蔡英文宣布，今年元旦開放美國萊豬與30月齡以上美牛進口。有民間團體發文詢問農委會，含萊劑的豬、牛肉及其製品與內臟可否做為飼料添加物？遭農委會以「法令規定動物飼料中不能含有萊劑」為由否定。國民黨立委鄭正鈐痛批，豬不能吃的東西卻要拿來給人吃，可見在蔡政府眼裡，台灣人真的不如台灣豬。

鄭正鈐於萊豬叩關前夕（2020年12月31日）在臉書發表文章《台灣人不如台灣豬？》稱在萊豬開放前夕，有民間團體發文詢問農委會，含萊劑的豬肉或牛肉及其製品與內臟可以做為飼料添加物嗎？農委會回函說，即使驗出微量仍不得作為飼料使用。鄭認為，農委會的意思就是說，因為法令規定動物飼料中不能含有萊劑，所以豬不能吃；但是豬不能吃的，卻要拿來給人吃，可見在蔡政府眼裏，台灣人真的不如台灣豬。

鄭正鈐指出，國外進口的萊劑產品不能做為國內豬隻飼料使用，但淪為廚餘卻可使用，其中是否存在風險仍引起民眾憂心，因此民間團體也提出「廚餘也要零檢出」的呼籲。他在10月初，針對萊豬的廚餘風險質詢農委會主委陳吉仲，提及陳在9月10日曾說「完全不會受影響」，還強調會透過「科學依據」跟大家報告；但當時問陳「科學依據」在哪裡？陳的回答居然是「會請相關場試所或農科院去做實驗」。

對於蔡政府的執政與農委會的態度，鄭正鈐抨擊道：「搞半天連實驗都還沒做，就信誓旦旦說『完全不會受影響』，農委會仍舊說，含極微量萊劑之豬肉及豬內臟若淪為廚餘，不會有萊劑殘留問題。但農委會的『科學依據』到底在哪裡？」

(中時新聞網)