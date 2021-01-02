來到新的一年，大家都希望能夠揮別去年的霉運，有一個全新的開始，重新出發。星座運勢專家艾菲爾老師分享，以下4個星座在2021年職場運勢非常旺，不但能獲得上司賞識，還有許多貴人相助，有望邁向事業巔峰！

▍第四名：雙魚座

上半年木星進駐雙魚的「玄秘宮」，無形中替你趕跑許多小人，下半年及年底，木星又將換座至你命宮進駐至2022年，雙魚可說是好運無法擋了！事業上有望透過貴人牽線，而喜獲一個難得的出差機會，或是接下大案子和大客戶，請一定要好好把握，你將有望邁向事業巔峰。而想要跳槽轉職的雙魚，也能如願找到薪資、待遇都非常不錯的公司，讓你終於可以好好穩定下來了。2021對雙魚而言，是小人退散、事業屢創佳績的一年。

▍第三名：白羊座

2021年木星在你的貴人「福德宮」照拂，說到貴人運最旺的絕對非白羊莫屬了！幾乎身邊的每個人都是你的貴人，特別是職場上，上司、同事、甚至客戶都非常照顧你，有什麼好處都跟你說，也讓你在工作上更加無往不利。新的一年，無論你做什麼，都能在貴人的幫助下順利進行，就算遇到眼紅的小人搗亂，你也能靠你優秀的能力、貴人好運，成功做出好成績，不只打臉小人，還更顯得你表現亮眼突出。2021是白羊座事業一鳴驚人的一年。

▍第二名：處女座

2021年，木星在處女的「工作宮」閃耀，你在事業上可說是企圖心滿滿、能量十足了。新的一年，你真的很想在工作上證明自己，而有吉星護體，無論任何工作交到你手上，你都能順利做出亮眼成績；這樣的好表現自然能贏得上司、客戶的賞識，你很快就要升官加薪了。另外新的一年，部分處女開始對創業感興趣，你能得到貴人指點，順利開展事業，一開頭就能業績爆棚。2021不管是創業或是上班族的處女，都會是名利雙收、意氣風發的一年。

▍第一名：金牛座

2021年，木星在你的「事業宮」拱照，金牛的工作可說是吉星高照、順風順水了！事業上你更懂得多做事、少說話的道理，穩扎穩打的賺錢模式讓你順利趨吉避凶，也為你招來許多貴人，讓你做事更加事半功倍。事業上有木星護體，讓你正財上漲；財運更有守護吉星「金星」加持，讓你守住財庫，成功讓錢財只進不出。看著存款數字不斷成倍數上漲，事業上又是順風順水，就是2021你最開心的事。

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(中時新聞網)