行政院日前宣布，勿漠視中央或法律為無物，稱基層公務員若執行各地自治條例，將送懲戒，對此，行政院秘書長李孟諺隔日改口稱，不會為難公務員。前藍委陳學聖直言，羅、李一搭一唱，好似不會有懲戒，但他們沒有說民進黨背後的陰招，也就是藍營縣市長不配合中央萊豬行政命令，有可能會被送監察院彈劾，再送懲戒法院「撤職」。

行政院政務委員羅秉成去年12月31日表示，地方反萊豬自治條例違反憲法並牴觸中央法規，一旦真的執行查緝、處罰，是要送懲戒的，引發輿論譁然。為此，李孟諺1日則改口表示，行政院不會主動懲戒那些被地方首長要求執法公務員，也不會為難公務員。

對此，陳學聖今在臉書發文表示，羅、李一搭一唱，好似不會有懲戒，但他們漏說了一句，不懲處基層公務人員，但沒有說不會懲戒縣市首長。

陳學聖指出，不要忘了，2015年時，時任台南市長的賴清德曾因拒進議會備詢，被監察院彈劾，並送公懲會懲處，最後雖以「申誡」輕了結案，但過程中也幾乎引發風暴，因為依公務員懲戒法，賴清德最重處分是可以被「撤職」的。

陳學聖強調，現中央和地方對於執行萊豬零檢出，產生重大矛盾，循釋憲是走文場，但中央是否有可能走武場下重手，恐嚇威脅不配合的縣市長，直接移送監察院、公懲會（今年改為懲戒法院）？不要說這不可能！

陳學聖更指出，現NCC、促轉會、中選會到大法官會議，表面上應該超越黨派「行政中立」的機關，早已向綠營傾斜。而總統蔡英文、行政院長蘇貞昌口中所謂的「尊重」，根本就是未審、已寫好的結局。

「因此一旦藍營縣市長不配合中央萊豬行政命令」，陳學聖認為，有可能會被送監察院彈劾，再送懲戒法院「撤職」，其所留任期一定又會剛剛好，控管在一年內，不用補選，中央直接就派人代理、輕鬆接管了。

陳學聖擔憂，由於藍營縣市長現都為第一任，目前正全力拚連任，民進黨政府極有可能會用這招來逼迫藍營縣市長就範。所以藍營縣市長接下來在守護人民健康法律攻防戰時，請提高警覺作好對制，萬萬不要中了民進黨的陰招。

(中時新聞網)