蔡總統昨發表元旦文告談到開放萊豬時表示﹕「要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒。」國民黨立委陳以信一早在臉書發文，直指蔡總統這些話其實沒有謙卑、不知悔改、毫無歉意、獨斷至極！因為要國人體諒前，至少應該先道歉。

陳以信說，蔡總統在選前電視辯論曾公開承諾，開放美豬議題是國家重大挑戰，她會「與人民溝通、與產業溝通、與國會溝通、與在野黨溝通！」但8月28日宣布前請問蔡總統和誰溝通過？蔡總統答應人民要先溝通都沒做到，現在怎麼有資格要求人民「體諒」與「理解」？在她要求人民之前，請先要求自己，請蔡總統先就過往食言「向人民道歉、向產業道歉、向國會道歉、向在野黨道歉」！

他指出，蔡總統還說，她現在才體會過去馬政府的難處。她說：此次「所引起的議論和紛擾，也讓我充分體會，為什麼過去的政府做出了開放的承諾，卻無法落實。」請問蔡總統難道忘了當年反對最烈的不就是民進黨嗎？站出來帶頭上街抗議的不就是當時的民進黨主席蔡英文嗎？為何當年她反對開放時就不能體會？現在贊成開放她就可以體會？既然她現在可以體會了，是不是應該先向馬總統道歉？

陳以信表示，尤其當年馬政府開放美牛進口時，有考慮到國人特殊飲食習慣，特別設下「牛豬分離、強制標示、排除內臟」的限制，開放前還有「三管五卡」，管源頭、管邊境、管市場，設下層層防衛措施為國人把關。反觀這次蔡總統的突擊開放，牛豬不分，也不標示，內臟全收，新廠沒查，舊廠不查，在在顯示蔡政府對國人飲食安全的堅持，遠遠比不上當年的馬政府！

他強調，尤其蔡總統自詡為談判高手，但這次對美談判根本是自掀底牌、未戰先降。當年馬總統開放美牛後，美國即恢復TIFA定期貿易談判，也宣布台灣人赴美免簽證。這次開放美豬卻是什麼好處都看不到？台美FTA、BTA沒有下文，連最基本的TIFA復談都沒換到。究竟蔡總統是為台灣在佈什麼神秘的局？為什麼一點好處都看不到？

(中時 )