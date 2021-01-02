含萊克多巴胺的美豬已在元旦開放進口，多數民眾聞萊變色，只想買台灣的國產豬，市場預期今年國產豬的價格會持續走揚，但有專家持不同看法，覺得民眾會因為害怕吃到萊豬而減少吃豬肉，市場供過於求，反而導致價格高的台灣中小型養豬戶被迫退出市場。

萊豬開放進口第一天，國內已有標榜使用國產豬的便當店直接漲價10元，許多店家也強調採用成本高、品質較好的台灣豬吸客，但獸醫師程嘉華接受《TVBS》採訪表示，大家害怕吃到萊豬之下，會調整飲食結構，少吃豬肉，現在豬肉價格飆漲是因為業者在狂囤本土豬肉導致。

依照日本經驗，廉價的萊豬來台後，國產豬的市占率將難逃被蠶食鯨吞的命運，程嘉華說，現在已經有中小型養豬戶陸續退出市場，「美國豬的進口對市場衝擊力很大，撐不過去養豬戶勢必得另做打算，臉書社團上養豬的朋友，從兩個月前開始，就陸陸續續開始賣他的豬舍。」

國產豬比冷凍進口豬肉貴，同時便宜的萊豬也會愈來愈普及，而要如何分辨國產豬，業者表示，國產豬全程冷藏、沒有冷凍，肉色紅潤充滿肉汁，絕不會有豬腥味，而進口豬退冰後肉會很柴，還帶有明顯豬騷味。

(中時新聞網)