少子女化議題持續嚴重！勞動部近日調查指出，雖然在去年有7成9的申請育嬰留職停薪勞工順利回到原職位工作，調查也指出，這些勞工返回原事業單位後有達18.9％反映考績受到影響，雖然依性別工作平等法可以因影響考績等裁罰雇主，但去年針對考績受影響的申訴4件中，僅1件成立，顯示勞工在證明考績與性別歧視的關聯度上仍有難度。

據勞動部調查發現，2014年起至2020年6月為止，申請育嬰留職停薪期後回覆至原職上班的勞工比率逐年上升，從2015年的76.4％逐年成長至2020年的79％；但2020年仍有18％勞工反應，返回原事業單位任職後績受到影響。

勞動條件及就業平等司副司長黃維琛表示，依照性別工作平等法，若僱主如因勞工申請育嬰留職停薪而有不利處分時，可處2萬元至30萬元罰鍰，如果事證明確地方政府勞工主管單位可逕予裁罰，或可向就業歧視評議委員會申請認定。

但據勞動部統計，去年針對育嬰留職復職，有16件提出申訴、但9件進入評議，6件成立、共裁罰雇主21萬7000元，婦女新知基金會政策部主任覃玉蓉表示，實務上勞工申請育嬰留職停薪會受到僱主刁難，而女性更是受到重重阻礙，即使可以申請，但許多女性請了育嬰留職後就被迫退離職場。

(中時 )