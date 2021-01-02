清晨先在石碇、平溪區架設移動式聲音照相取締噪音車，深夜則移至三峽、中和區人口密集地取締噪音車。（新北市環保局提供／許哲瑗新北傳真）

新北市聲音照相執法元旦開跑，除了5處固定式聲音照相設備外，環保局清晨先在石碇、平溪區架設移動式聲音照相取締噪音車，深夜則移至三峽、中和區人口密集地取締噪音車，首日執行下來已有221台車輛噪音超標，環保局將依法開罰1800至3600元。

配合環保署推動「聲音照相」執法計畫，新北市聲音照相執法1月1日開跑，使用環保署驗證通過的聲音照相設備，除了先校正背景音量，另氣候條件符合無雨、風速小於每秒5公尺，不分車種，只要行駛中的汽機車噪音超標，即可開單告發。

環保局表示，道路速限小於50公里之聲音管制標準為86分貝；道路速限50至70公里之聲音管制標準為90分貝，另也會保留紀錄違規車輛前後3秒影像，以避免爭議。聲音照相科技執法與超速照相取締雷同，判定違規後會直接告發處分。

環保局指出，除了在板橋、新店、汐止、蘆洲及林口等5處噪音熱點區設置固定式聲音照相設備執法外，首日也安排稽查員在易有噪音車出沒的平溪、石碇、三峽及中和等4處，架設移動式聲音照相設備進行機動性噪音車取締工作，首日執行噪音值超過管制標準即有221台，將依法開罰1800至3600元。

環保局提醒，民眾若發現使用中車輛產生明顯噪音污染情事，可依「使用中機動車輛噪音妨害安寧檢舉辦法」第2條規定，提供完整檢舉要項及違規證據佐證資料至行政院環境保護署「噪音車檢舉網站」檢舉，環保局將通知車主限期檢測，如檢測結果不合格則依法告發並限期改善。

(中時 )