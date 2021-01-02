「周董」周杰倫和小14歲的昆凌育有1女1子，日前跨年，周杰倫分享和親友大合影，寫下：「Happy New year 2021 GoGoGo」，眼尖網友發現周董曬的照片昆凌小腹平坦，然而好友珍妮花分享的同一張照片，昆凌卻看來有點小腹微凸，疑是周董貼心幫愛妻修圖，旁邊的桌腳也有PS過的不自然痕跡，更有網友大膽猜昆凌是否懷了第3胎，但經紀人已否認。

周杰倫2015年和昆凌在英國古堡舉行浪漫豪華婚禮，之後生下女兒Hathaway，2年前又迎來兒子Romeo，一家4口生活幸福，先前周杰倫曬出和兒子、女兒的背影，三人都盯著一台黑膠唱片機，但周董和女兒都放鬆坐著，只有Romeo站得很挺，引來昆凌留言問：「密歐哥哥是被罰站嗎？」

周杰倫分享的照片（左圖）和好友珍妮花曬出的照片有些微差異。（圖／翻攝自jaychou、jennifer.wooo IG）

周杰倫後來回應愛妻：「我說不能碰」，而昆凌稱呼兒子為「密歐哥哥」，引來網友狂猜昆凌是否懷了第3胎，但當事人否認。今年27歲的昆凌，早年新婚時期透露想生3個小孩，後來因罹患「多囊性卵巢症候群」，只好先暫緩，之後再問她此事，她說女兒是家裡小霸王，不知道能不能接受再多個弟妹，所以暫時沒考慮繼續拚生。

昆凌和周杰倫結婚5年多，生活相當有儀式感的兩人每逢重要節日或生日，必定會邀一票好友聚會，最近周杰倫分享跨年Party照片，眼尖網友發現同樣的照片在周杰倫和導演好友珍妮花的IG中有些微不同，周董曬出的照片中昆凌肚子較為平坦，疑後製修圖過，也讓人好奇纖瘦的昆凌是因角度關係看起來變胖，還是第三胎真的悄悄來報到。

對此，昆凌經紀人王怡璇回應：「是衣服太大件而已」，表示她那天穿的大衣太大件而且前面還有包包，所以看起來鼓鼓的。是否懷孕未滿三個月所以尚未能透露？她表示「不是」。

(中時新聞網)