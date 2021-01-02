上季季後賽表現優異的熱火前鋒吉米巴特勒，2日克服右腳踝扭傷宣告傷癒復出，表現卻陷低迷，全場投6中0，僅靠罰球拿下2分，連帶害得熱火進攻疲軟，最後以83比93不敵地主獨行俠，目前兩隊戰績同為2勝3敗，開季狀態都不算好。

獨行俠前3節靠著明星後衛東契奇領軍，輕鬆打完前3節，就取得73比53大幅領先，儘管熱火仍想追分，一度靠著布雷德利最後1分11秒的三分球，縮小落後差距到9分，可惜接下來獨行俠放慢進攻節奏，也讓熱火只能無奈放棄追分。

東契奇仍是獨行俠表現最亮眼的球星，他拿全場最高27分，外加15籃板、7助攻，雖在前兩戰三分球投10中0，今天三分球卻有投10中3表現，小哈德威也幫獨行俠拿下18分，芬利史密斯11分，剛被聯盟罰款的詹姆斯強生8分進帳。

熱火以先發中鋒阿德巴約19分、11籃板及4抄截表現較佳，布雷德利替補拿下15分，希洛也有11分，不過熱火除了吉米巴特勒剛歸隊就陷入低潮，「阿舍哥」鄧肯羅賓生全場三分球投8中1，僅拿5分，也是熱火此役會輸得如此難看主因之一。

(中時 )