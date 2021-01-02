高雄市美濃區中山路二段與永安路口1日晚間近11時發生一件車禍，警方到場處理時，曾姓男乘客坦承他是駕駛，但警方聞到謝姓和曾姓男子均有酒味，覺得事有蹊蹺，深入追查並調閱相關監視器，發現駕駛應為謝姓男子。

車禍當時，39歲謝姓男子駕駛綠色自小客貨車沿中山路二段（東往西）左轉永安路，往南行駛，車上有1名曾姓男乘客。這部小貨車與52歲林姓男子駕駛的直行白色自小客車發生發生碰撞，小客車上有林男的太太，車禍造成林姓夫妻受傷，送旗山醫院治療，無大礙。

美濃區中山路二段與永安路口1日晚間近11時發生一件車禍，警方到場處理。（翻攝照片／林瑞益高雄傳真）

警方懷疑這起事故有人冒名頂替，經過酒測，謝姓男駕駛的呼氣酒測值高達0.90毫克，林姓男駕駛酒測值為0。至於相關肇事責任，待由警方進一步釐清。

警方表示，酒後駕車害人又害己，頂替行為罪加一等，此舉將會違反刑法第164條第2項頂替罪及第214條使公務員登載不實罪，呼籲民眾千萬別心存僥倖，挑戰公權力；喝酒後可多加利用代駕，千萬別喝酒上路。

★中時新聞網關心您：喝酒過量，有礙健康！

★中時新聞網提醒您：酒後不開車，安全有保障

(中時 )