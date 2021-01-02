針對蔡英文總統在昨天元旦談話中提及進一步開放美牛與美豬進口時說，「過去的政府作出了開放的承諾，卻無法落實」、「歷經三任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間」。馬前總統辦公室上午發聲明指出，馬政府從未承諾開放含萊克多巴胺的美國豬肉進口，基於維護國人健康與國內養豬產業，馬前總統無論在擔任總統前、後，也都明確表示反對萊豬進口，蔡總統應該說清楚，所謂「過去政府做出了開放的承諾」，到底從何而來？身為國家元首，豈可信口開河、隨意胡說？

馬辦指出，馬政府任內僅開放30月齡（兩歲半）以下美國幼牛進口，且堅持「牛豬分離」、「排除內臟」的原則，將健康風險降至最低；反觀蔡政府不僅開放全牛齡美牛進口，並開放萊豬且未排除萊劑殘留風險較高的內臟，罔顧國人健康，當然引起民眾強烈反對。

馬辦說，全球有161國、超過八成的國家禁用萊劑，包括中國大陸、歐盟與俄羅斯都拒絕萊豬。萊豬在國際上受阻、不得來臺，是美國政府的難題，而非我國的難題；美國想賣萊豬要來拜託我們，而不是由我國卑躬屈膝去求美國進口。為何過去的總統都能擋下萊豬，蔡政府卻主動投降，犧牲民眾健康？目前蔡政府根本不是在解決難題，而是在製造問題，請蔡總統不要把自己製造的問題，推給前朝，藉此迴避民眾的質疑。

馬辦表示，蔡總統對於事前草率決策、事後推卸責任的錯誤，應向全國民眾公開道歉，然後向美方表明「歡迎美豬、反對萊豬」的嚴正立場，如此同樣是開放市場，但不必犧牲人民健康，才能獲得民眾的諒解。如果還是像現在一樣，不誠懇、一再卸責，只會激起民眾更大的怒火。

(中時 )