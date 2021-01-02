資深退休刑警高仁和日前分享印象深刻的社會事件，一對家住新北市的夫妻疑似因為經濟問題，妻子獨自拿繩子綁著5名孩子投海輕生，而平時在廟裡擺攤算命的丈夫趕到現場時，竟出手「鞭屍」對妻子賞巴掌，怒吼說「妳要去死，帶我小孩去死幹嘛」，還拿出桃木劍稱要作法讓家人復活，他事後才知道該夫妻都有嚴重精神疾病。

高仁和在節目《新聞挖挖哇》分享一個由他經手的社會案件，一對夫妻在7年內生下5名孩子，孩子1歲到7歲都有，但全家的經濟全靠丈夫在宮廟前面擺攤算名為生，生活相當艱辛，他某次戶口探視時，發現該夫妻家中沒有冰箱、桌子，還是使用跑面紙箱當作床板，5個孩子全睡在紙箱上，讓他相當心疼難過。

資深退休刑警高仁和日前分享印象深刻的社會事件，一名丈夫得知妻子帶著5名孩子輕生，竟對妻子鞭屍罵「妳要去死，帶我小孩去死幹嘛」。（圖／翻攝自新聞挖挖哇youtube）

日後某天高仁和在新聞媒體上得知1名婦人帶著5名孩子跳海輕生，婦人用繩子將自己與孩子綁住跳海，警消打撈時發現幾位孩子的臉已被礁石撞爛，而他驚覺就是該對家庭，他馬上通知丈夫，但丈夫趕到事發現場時，情緒卻不是難過崩潰，反而揮拳痛打已經死亡的妻子屍體，怒吼說「妳要去死，帶我小孩去死幹嘛」。

高仁和說，該丈夫當下非常氣憤，甚至拿出起桃木劍唸咒說「不要拉我，他們是在睡覺而已，我等一下作法完，他們就通通爬起來了。」他事後發現該對夫妻都有嚴重的精神疾病，難過地說道「孩子都是無辜的」。

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