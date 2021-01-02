當許多人前晚開心準備參加跨年活動迎接新年來到時，宜蘭縣三星警分局突然接到十萬火急的求救任務，一對夫妻衝到三星派出所求助，表示孩子狀況不對快要沒氣了，希望警方協助開道送醫，值勤員警見狀，二話不說直接請這對夫妻抱著孩子搭上巡邏車，開警笛一路衝到醫院急診室，即時救回嬰兒一命。

前晚接近晚間6時，一對古姓夫妻慌張地跑進三星派出所，神情焦急對值班員警說，小孩快要沒氣了，可以幫孩子急救嗎？或幫忙開道送醫，不料因為消防隊的救護車已經出勤救護，一時無救護車可用，夫妻焦急的快哭出來。

三星派出所長劉伊荏及值班警員林慧菁見婦人抱在懷中的小嬰兒口吐白沫、生命跡象薄弱，狀況十分緊急，立即請這對夫妻抱著嬰兒坐上巡邏車，開啟警車的警笛及燈號後，一路飆往羅東聖母醫院急診室。

經醫院對嬰兒施予急救後，嬰孩的生命狀況恢復穩定，沒有生命危險。經進一步瞭解，疑似因為嬰孩在餵食後趴睡，導致出現窒息症狀，所幸在警方協助下即時送到醫院救治，避免發生憾事，事後家屬對於員警即刻伸出援手救援感激不已。

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(中時新聞網)