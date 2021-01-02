總統蔡英文1日新年談話，以最謙卑的心情，請國人體諒萊豬進口，對此，前綠委林濁水感嘆，蔡英文求體諒，「是承認開放萊是錯的，只是被美國所逼而不得已？」而大家最在意的，其實是當年領導反萊到底做對了還是錯了，為什麼跳過去而不一併請大家「體諒」？

林濁水今在臉書發文表示，總統說要用最謙卑心情，請所有國人同胞體諒，「希望大家理解她團隊再三斟酌後的決定，大家看到她用力才這樣講了，但是這樣算很努力了？」林濁水嘆，大家最在意的，當年和現在的國民黨一樣用盡力氣領導大家反萊到底做對了還是錯了，為什麼跳過去而不一併請大家「體諒」？

「為何求體諒？是承認開放萊是錯的，只是被美國所逼而不得已？」林濁水嘆，換句話說，就「萊」而言，美國就是在害台？那美國人吃牛吃豬都是在努力害自已。是這樣嗎？美國擁有最強悍民風，最多的諾貝爾醫學獎得主，最多、最先進的醫療人員，為什麼輕易讓政府害3億美國同胞？

林濁水意有所指的表示，這些那麼難講明白？還是凡事對大家模糊是當權者不可違反的統治鐵律？以維護現狀為最高原則，愈努力，反開放的愈多，現狀愈來愈難維持了！沒中心思想，下場不是往往這樣？

(中時新聞網)