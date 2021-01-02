2021年第一波徵才正式上線，北市勞動局指出，今年起調整基本工資，月薪部分調高為24000元、時薪則調高為160元，局長陳信瑜表示，就服處6至8日積極推動徵才活動，邀請10家企業，共釋出490個工作機會，甚至有月薪高達41K的職缺、時薪最高213元的職缺，歡迎民眾踴躍參與。

陳信瑜表示，這次參與徵才的廠商中，「王品餐飲(股)公司」釋出廚藝助理及見習襄理職缺，起薪可34K；「海底撈火鍋(股)公司」釋出正職外場餐飲服務員36K起薪，海底撈與「豆府(股)公司」也都開出時薪168至180元的打工職缺；「晶華國際酒店(股)公司」釋出餐飲內(外)場服務人員及空調工程與機電維修人員，月薪有33K。

新年求職選項多！北市就服處釋490職缺 月薪最高41K。（北市勞動局提供／吳康瑋台北傳真）

此外，「家樂福」6日也在艋舺站舉辦聯合現場徵才，釋出雙北門市的營運服務專員、收銀服務、網購理貨專員等打工職缺，時薪在163至213元間，以工作22天計算，薪資大約可達3萬以上。

另外還有「微笑單車(股)公司」、「和德昌(股)公司」、「五花馬國際行銷(股)公司」、「菊川小吃部」、「三益制動科技(股)公司」及「晶華國際酒店(股)公司」等廠商。

陳信瑜說，北投、內湖、西門、艋舺就服站於6日舉辦徵才活動，西門、信義就服站及南港東明青銀就務站於7日舉辦，信義就服站則是8日也有舉辦，參與廠商目前皆無勞資爭議及無薪假狀況。

陳信瑜提醒，就業媒合服務完全免費，但因為疫情仍未趨緩，參加各就服站現場徵才活動的求職民眾，當天須配合各就服站，進行量體溫及酒精手部消毒作業，並全程佩戴口罩，活動相關訊息請洽臺北人力銀行的OKWORK網站，查詢徵才活動行事曆或電詢就業服務專線。

勞動局歡迎準備新加入職場、二度就業或有轉職、兼職需求的民眾踴躍參與徵才活動，在新年找到好職缺。

(中時 )