新冠肺炎出現變形種病毒，新竹縣政府加強社區防疫宣導，民眾出入八大類場所應佩戴口罩，經勸導不聽者依法開罰外，社會處及衛生局也在住宿型老人福利機構啟動示範演練及觀摩，模擬出現1名確診個案，機構緊急應變執行分流動線、清空及清消等措施。

社會處長李國祿指出，住宿型老福機構屬於群聚感染高風險場域，防疫工作絕不能鬆懈，縣府希望透過機構防疫演練及觀摩，讓各老人 養護機構進行防疫物資盤點，重新檢視計畫適切性，並擬訂計畫定期辦理演練。

私立長安老人養護中心照顧的長輩多為行動不便，抵抗力較弱，縣府日前在該中心做防疫演練及觀摩，透過防疫演練讓機構人員熟悉出入動線及管制措施，萬一發生疫情時，將可讓機構營運、住民和工作人員的傷害降到最低。

該中心有30餘人全程參與演練，模擬中心內有新冠肺炎確診個案，確診者立即轉送醫院負壓隔離病房，並同步執行隔離潛在感染者疫調、消毒，聯繫家屬、封鎖管制及清空安置作業。

李國祿說，與會觀摩的老人安養機構，可藉由觀摩重新檢視機構防疫應變計畫是否完備，並視機構型態規畫勤務人力調派及輪休，讓工作人員都熟稔防疫計畫流程，一旦出現疫情即能避免感染範圍擴大。

(中時 )