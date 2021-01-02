前役才在主場145比141擊退老鷹的籃網，沒想到才隔兩天再對戰，結果卻大不同，老鷹靠著先發5人得分全都上雙的平均火力，爆冷以114比96痛宰杜蘭特、厄文領軍的籃網，目前老鷹4勝1敗，暫跟七六人、魔術、溜馬並列東區首位。

在主力後衛丁維迪宣告因傷整季報銷後，籃網火力明顯過於依賴杜蘭特與厄文，今天此戰更加明顯，打完前3節，面對老鷹兇猛平均火力，籃網落居73比89大幅落後，來到末節，眼見雙方差距始終無法縮小到個位數，籃網也早早放棄。

今年休兵期間積極補強的老鷹，逐漸展現他們具備闖進季後賽的本錢，得分最高的竟是杭特23分，崔楊也有21分、7助攻與5籃板，柯林斯20分，卡培拉與雷迪許各有12分，上季只靠崔楊獨挑大樑的情況不再出現，也讓他們變強了。

籃網則看杜蘭特拿下28分、8籃板及4助攻，厄文也拿18分、11籃板，喬哈里斯12分，可是除了這3人，其他籃網球員得分都沒上雙，也讓杜蘭特與厄文打來格外辛苦，看來籃網總教練納許接下來必須趕緊找到球隊的第3得分點才行。

(中時 )