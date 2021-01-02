演員陳伶宣在大愛新戲《迎風而立》中飾演碾米廠老闆娘，忙著拍戲、上節目賺錢的她卻傳出遭投資合夥人從戶頭內盜領60萬元，原先對方承諾慢慢還款，殊不知卻在本月猝死家中，遲遲收不對款項的陳伶宣心急如焚，原以為債務人逃跑了又或是詐死逃避還款，直到確認死訊後，她詢問法律顧問、律師游嵥彥得知「的確很有可能求償無門 」。陳伶宣表示，兩年前她透過一位合作投資多年的杜姓大哥介紹，認識廖姓合夥人，雙方一起投資道路用地，而合夥人將所有權人掛在她的名下，因此需要她另外開一個銀行帳戶好方便做金流紀錄，陳伶宣心想：「反正戶名是我，錢是左手放進右手而已。」不疑有他便存入60萬元，不料這才是噩夢的開始。

陳伶宣演出多部大愛戲劇以及戲說台灣劇場。（圖／翻攝自陳伶宣臉書）

幾位合夥人固定到廖姓合夥人公司開會，當時忙著工作的陳伶宣常不在家，因此將帳戶提款卡寄到該公司，等待下次開會時再領取，沒想到，不久後她就接到銀行行員來電表示，戶頭有不正常提款，「我的戶頭被兩萬、兩萬的從各處的提款機領走！我因為覺得不對勁所以先行凍結我的戶頭！」了解後發現，廖姓合夥人竟擅自拿取陳伶宣的提款卡逕自變更密碼，前後侵占她60萬元。在緊急聯絡友人與廖姓合夥人見面後，廖坦承在外積欠非常多債務，因此狗急跳牆才侵占她的錢，但當下承諾會先還出部分款項，剩下的日後慢慢歸還，同時也簽下本票加上犯罪自白書，陳伶宣則機警的全程錄音，原本想提告的她說：「因為侵佔屬於刑事，一旦我提告便不能任意徹告，而且追溯期還非常久，如果他跑路了我再提告也來得及，與其讓他坐牢我拿不回錢，還不如讓他好好賺錢、慢慢還款。」

遭侵佔60萬元的陳伶宣仍希望在過年前捐錢做好事，祈禱新的一年一切順利。 （圖／翻攝自陳伶宣臉書）

陳伶宣說：「廖的還款金額與時間非常不固定常喊沒錢，想不到錢還沒全數償還，人在12月時竟然猝死！」由於事出突然，第一時間她以為對方詐死逃避還款，後來確認死訊後她仍不敢置信，趕緊詢問睿均國際法律事務所律師游嵥彥。游律師告訴她，「債務人死亡之情況，債權人原則上僅得就債務人所留之遺產範圍內受清償，倘遺產中的消極財產大於積極財產，也就是負債大於資產時，繼承人多半選擇拋棄繼承，而且現行法律也改採全面法定限定繼承，亦即繼承人原則上不背債，僅分配有剩餘的遺產，所以如果債務人生前負債累累，而繼承人亦不願意概括繼承時，債權人的確很有可能求償無門 。」

陳伶宣忙著上節目賺錢，卻被合夥人盜領60萬元。

（圖／翻攝自陳伶宣臉書）

陳伶宣表示，目前債款仍有30萬元左右，她難過地說：「本來我還是很嘔，畢竟不是借他而是被侵占，那是我辛苦錢要用來照顧媽媽與生活，到現在我轉念，希望將自己的切身之痛分享給社會，如果有跟我一樣狀況的，第一時間要先蒐證、找尋律師協助！」過年前她也打算捐出小額款項當作積陰德，希望新的一年可以順利一些。

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(中時新聞網)