昨日（1）元旦，總統蔡英文按慣例發表元旦文告，蔡再度重申願與大陸在對等尊嚴的原則下，展開有意義的對話。大陸海峽兩岸關係研究中心特約研究員鄭劍直言，蔡這整場談話簡直可用「老調重彈，了無新意」這8個字破解，更批蔡的真正目的是輿論宣傳而非政策宣示，「再放空砲」為的就是要誤導大眾。

鄭劍1日接受香港媒體《中評社》訪問表示，蔡英文過去的元旦文告「老調重彈，了無新意」就算了，但在兩岸關係如此緊繃的現在，仍然這麼操作那就別具深意了。鄭分析，從蔡的多段發言中，可聽出其主軸就在「對話」二字，蔡也重申兩岸問題的一貫解決原則，就是共同討論、找出方法、務實解決問題。

針對蔡英文兩岸問題主張，鄭劍痛批根本是用「再放空砲」來誤導大眾，且蔡的談話根本不是在宣示政策而是在宣傳輿論，可看作「大內宣」的一部份；事實上，連蔡自己可能都不相信不設前提的兩岸對話真的可行。

鄭劍表示，蔡政府在美國總統大選中「押錯寶」，已讓不少台灣民眾不滿，蔡政府為力挺川普而造成的兩岸摩擦也非全體台灣人所樂見；蔡政府一味「挾美謀獨」，已讓兩岸關係高度惡化，大陸方面根本無心化解對立，而是反覆表態將使用一切手段堅決遏制任何形式的台獨，故眼下該著急思考如何化解對立的，應該是台灣方面。

(中時新聞網)