大陸國務委員兼外交部長王毅表示，近年來，中美關係陷入前所未有的困境，其根本原因在於美國當政者對中國的認知出現了嚴重偏差，把中國視為所謂最大威脅，採取了完全錯誤的對中政策。當前中美關係已經來到新的十字路口，希望美國新政府重拾理性，重開對話，讓兩國關係重回正軌，重啟合作。

新華社2日報導，王毅日前接受新華社和央視訪問時表示，事實證明，美方全面打壓遏制中國、企圖挑起新冷戰的做法不僅嚴重損害兩國人民利益，也給世界帶來了極大危害，註定不得人心，也註定會走向失敗。

王毅指出，當前，中美關係已經來到新的十字路口，也有望打開新的希望之窗。希望美國新政府重拾理性，重開對話，兩國關係重回正軌，重啟合作。就中方而言，對美政策保持著連續性和穩定性，願同美方發展以協調、合作、穩定為基調的中美關係。

王毅強調，中方相信，只要美方及時汲取教訓，真正與中方相向而行，中美完全可以通過對話化解矛盾分歧，透過合作擴大共同利益，找到既有利兩國、又造福世界的大國相處模式，開闢出順應歷史前進方向的發展前景。

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