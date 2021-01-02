日媒報導，相關人士透露，東京都政府有意在今天籲請中央政府公布「緊急事態宣言」，東京都知事小池百合子下午將跟經濟再生擔當大臣西村康稔會面，預料將當面提出籲請。

日本經濟新聞報導，東京都疫情相當嚴峻，確診病例快速增加，去年12月31日單日就新增1337例，創疫情爆發以來新高紀錄。

東京都政府雖然籲請餐飲店等提前在每天晚間10時打烊，但就現狀來看並沒有太大效果，所以決定籲請中央政府公布「緊急事態宣言」，以期能祭出更為強有力的防疫對策。

日本政府2020年4月曾分階段公布「緊急事態宣言」，並在同年5月25日全面解除。

根據日本政府厚生勞動省官網，「緊急事態宣言」對象都道府縣政府可以採取的措施都相同，一共有下列5項：

1、可籲請民眾配合避免不必要外出；2、可籲請相關設施所有人或管理人配合限制使用；3、可籲請民眾配合避免不必要及不緊急的跨都道府縣移動；4、可籲請民眾避免前往鬧區有服務人員接待的餐飲店等處所；5、可籲請為確保民眾生活及經濟不可或缺的業種，持續營業或運作。

日本政府如果公布「緊急事態宣言」，針對感染風險高的學校、保育所及老人中心等，及多人群聚設施如百貨公司、飯店等場所，相關單位可以「籲請」甚至「命令」限制使用，但法律並無明訂罰則，業者就算不遵守也無法開罰。

不過，雖然「緊急事態宣言」無強制力，但各級政府的「籲請」對大多數業者、團體、民眾仍有一定效力，例如2020年4月公布「緊急事態宣言」後，日本職棒12支球團都配合延後開幕、東京迪士尼樂園等主題樂園也配合閉園，民眾也都盡可能待在家中不外出。（譯者：黃名璽/核稿：張曉雯）1100102

(中央社)