中南部地區冬季受限氣候條件，擴散條件不佳，根據環保署空氣品質預報，高屏地區因位於下風處，今天起至4日，連3天空氣品質都為橘色提醒等級，敏感族群應注意。

環保署空氣品質監測網今天上午10時30分發布最新空氣品質預報，今天環境風場為偏北風，北部地區位於迎風面，擴散條件佳，而中部以南位於下風處，污染物稍易累積。

依據截至11時的監測站數據，高屏地區已經有9測站空氣品質達到橘色提醒等級，主要污染物為細懸浮微粒（PM2.5）。

空氣品質預報指出，由於高屏地區位於下風處，污染物較易累積，加上清晨及夜晚受輻射冷卻影響，垂直擴散條件較差，污染物可能累積於近地面處，因此預估高屏地區及金門空氣品質為「橘色提醒」等級。

預報也顯示，明天環境風場逐漸轉為偏東風，但中部以南仍位於下風處，且擴散條件轉差、污染物易累積，預估雲嘉南及高屏地區空氣品質為「橘色提醒」等級。

而4日環境風場會轉為東北風，中部、雲嘉南擴散條件稍轉佳，空氣品質轉為普通等級，但高屏地區仍位於下風處，空氣品質依然為「橘色提醒」等級。（編輯：張芷瑄）1100102

(中央社)