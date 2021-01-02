南韓今（2）日證實境內出現首例南非變種病毒，該病例是在上（12）月26日從南非入境，在入境檢疫過程中確診。

韓聯社報導，南韓中央防疫對策本部今日通報，今日韓國新增5例變種新冠病毒案例，當中4例為英國變種病毒株案例，另一例為南非變種病毒病例。

12月28日，南韓首次通報英國變種病毒入侵，3名自倫敦入境的旅客身上被檢驗出帶有變種病毒。此外，據韓聯社報導，韓國官方當天也首次通報出現1例南非變種病毒感染者。

報導指出，這例南非變種病毒感染病例是在12月26日自南非入境，在入境檢疫過程中確診。

另外，今日新增的4名英國變種病毒病例中，有3例是首例確診者的家人，第4例則是近期剛從英國入境，在居家隔離期間確診。

目前韓國境內已經通報9例英國變種病毒感染者。

為防止變種病毒擴散，韓國已要求所有外國人入境時，提交出境前72小時以內核發的核酸檢驗（PCR）陰性證明報告。

英國於12月23日出現首例南非變種新冠病毒病例，英國衛生部長漢考克（Matt Hancock）當時曾表示，「這個新變種病毒相當令人擔憂，因為它的傳染力更大，而且看起來比在英國發現的變種病毒有進一步突變的狀況。」

(中時新聞網)