◎花開滿枝頭 黃金祕境暴紅

嘉義縣太保市朴子溪堤防道路兩旁綿延1公里多的黃花風鈴木，2015年因缺水反而大爆發，絕美花況讓祕境成了眾所皆知的大花園，引來爆量人潮與攤販，結果隔年只開2、3朵，稀疏景象讓「花粉們」抱憾而歸，好不容易等了4年多，2020年終於又等到黃花炸裂滿枝頭的景象，抱回全台最美「黃金隧道」美譽。

◎超好拍！大熊櫻花林看好賞花潮

元旦連假已有民眾計畫賞櫻，三峽知名賞櫻景點大熊櫻花林元旦櫻花僅盛開1至2成，人潮稀疏。不過，櫻花林老闆簡立翔表示，目前花況不是很理想，但已有許多民眾、遊覽車公司事前致電預約參訪，預計本月6日櫻花逐漸盛開，來客數將較去年增加2成以上。

◎冬季限定 林鳳營落羽松畫紅妝

氣溫持續下降，在迎來2020年全台最凍的冷氣團後，台南市六甲區林鳳營一帶的落羽松林變色速度加快，陸續換上新妝，漸層色彩搭配牧場背景及遠山景象，別有一番風情，元旦假期首日就吸引不少民眾前來欣賞及拍照打卡，搶看美景。由於六甲區公所也在周邊空地栽種波斯菊，1月下旬還將舉辦落羽松賞紅季活動。

◎最夯打卡點 花海彩虹景點一次GET

2021元旦假期來到，民眾不妨來台北市成美左岸河濱公園賞花海、看夜景，鄰近饒河夜市及河濱輕食區，有吃有玩，彩虹橋附近還有全新上陣的彩虹「LOVE」，成為最夯打卡點。

◎浪漫薰衣草田 西湖新亮點

苗栗縣政府農業處配合教育處智慧農業子計畫，今年在西湖鄉龍洞村種植6分多地的薰衣草田，薰衣草陸續綻放，農業處預計花期可到3月底，縣長徐耀昌22日前往西湖推廣休閒農遊，在薰衣草田直播宣傳，浪漫紫色花海搭配薰衣草創意商品，成為西湖鄉觀光新亮點。

◎無心插柳 楊梅落羽松祕境爆紅

又到欣賞落羽松美景的時節，楊梅鄉間有處私人林地，地主10年前無心插柳，讓大片土地搖身一變，成為民眾口中的落羽松祕境，2年前還曾被市府相中，成地景藝術節布置的一環，由於氣溫漸降，楊梅落羽松也穿上漸層的緋紅羽衣，不少遊客爭相拍照打卡。

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(中時新聞網)