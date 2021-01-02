北市空品改善有成，依環保署最新公布的全臺細懸浮微粒（PM2.5）標準檢測結果顯示，北市PM2.5年均濃度由103年19.6μg／m3改善至去年1-11月(12月數據尚未完整公布)12.1μg／m3，不僅為六都第一，且接近美國標準(12μg／m3)，改善幅度達38.3％；近六年來空品不僅持續改善，且連續三年PM2.5符合國家標準，經該署公告北市PM2.5自今年元月起由三級防制區晉升為二級防制區，與花東地區相同。

環保局說明，空品一級防制區為國家公園及自然保護（育）區、二級防制區為一級防制區外，符合國家空氣品質標準之區域，三級防制區為未符合空氣品質標準之區域，北市106至108年三年之PM2.5年平均濃度符合國家空品標準（15μg／m3），且三年之PM2.5 24小時累積第98％高值平均濃度也符合國家空品標準（35μg／m3），故經環保署判定北市自110年起PM2.5由三級防制區晉升為二級防制區，象徵北市空品改善成效獲得肯定。

空氣品質媲美花東！北市PM2.5連3年符合國家標準 晉升二級防制區。（北市環保局提供／吳康瑋台北傳真）

環保局補充，北市以邁向世衛級健康空氣品質為目標，市府團隊自上任即研擬啟動「清新空氣行動」，並於108年再策進推動「清新空氣行動 2.0」，透過「低污染、綠運輸、區域聯防」三大面向，齊力執行多元化的空氣污染管制方案，例如率全國之先公告加嚴鍋爐硫氧化物排放標準(由300 ppm降至50ppm)，汰除高污染重油鍋爐。

環保局表示，其他成果為淘汰二行程機車19.8萬輛、執行公務部門汰舊換電(累積採購約1000輛公務電動機車)、營造電動車輛友善環境(設置558處充(換)電站)、推動電動公車（目前已有48輛電動公車上路）、引進24部具抑制街道揚塵的小型掃街車、補助1913輛柴油車汰舊換新、補助352輛柴油車加裝濾煙器、汰舊353輛老舊垃圾車、187輛垃圾車加裝濾煙器、促使餐飲油煙防制設備平均效率達85％、協調松山機場航空燃油硫含量減量等。

環保局指出，市府各機關及市民朋友共同努力下，統計103年至109年11月底，北市除PM2.5改善率達38.3％外，其他污染物亦同步改善，PM10改善46％，二氧化硫改善37％，二氧化氮改善28％，臭氧小時值（Pr98）也改善了12％（如附件）。

環保局強調，空品治理沒有最好，只有更好，未來除持續削減PM2.5外，也將加速臭氧改善，優先針對臭氧前驅污染物進行管制，重點措施包含：更新北市三座焚化爐空污防制設備，削減氮氧化物(NOx)排放；施行全國第一個都會型「空氣品質維護區」3站6處，減少車輛廢氣排放；加強加油站油氣逸散防制，降低揮發性有機物產生；執行「餐飲業空氣污染防制設施管理辦法」，加嚴餐飲業油煙污染管制標準，改善油煙污染；並擴大各項空污管制措施，透過市政團隊分工合作，打造宜居永續城市。

(中時 )