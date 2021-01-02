一名網友日前被老闆警告工作的工地有分屍案「下半身至今還沒有找到」，要他上班時小心點，他隔天到現場，準備做拆除作業時，果真看見一個「下半身」躺在地上，嚇得他趕快告知同事，沒想到同事發現其實是「假人模特兒的下半身」，讓他不斷被長官、同事嘲笑，網友們也留言說「你被老闆整了」、「榮登2020年最好笑」。

該網友在臉書「爆怨2公社」發文表示，他的老闆日前很神祕地對他說，他明天要去的工地曾發生分屍案，屍體的下半身至今未找到，老闆還警告他「你最近運氣不好，自己要小心」；沒想到他隔日到了工地後，準備拆下天花板時，真的見到一個「下半身」，嚇得他馬上衝上樓跟同事說。

男子在工地驚見女子下半身橫躺地板，事後才發現是「假人模特兒的下半身」。（圖／翻攝自臉書「爆怨2公社」）

該網友說，該同事聽到當下還以為他說「讓她生？」他崩潰喊說看到下半身後，同事即下樓查看，沒想到竟是「假人麻豆的下半身」，同事還一直嘲笑他當時是說「讓她生」，以為是他看《九品芝麻官》太多次了，沒想到竟是這種烏龍。

許多網友則留言說，「我家附近的店家門口有一堆『上半身』，路過沒注意真的會嚇死」、「笑到肚子好痛」、「榮登2020年最好笑趣聞」、「認真覺得老闆故意整你，如果命案現場怎麼可能能開工」、「其實老闆是想找樂子，先把下半身藏好才跟你說的」、「老闆跟同事聯合起來整你啦」。

(中時新聞網)