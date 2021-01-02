一名擔任倉管的F姓男子，透過網路交友軟體認識一名未成年少女，先引誘對方拍攝猥褻影片，事後又語帶威脅，讓對方恐懼下拍攝更多不堪入目的裸身片，甚至一個月內還二度約少女到賓館發生性關係，少女事後因神情有異，經母親發現後憤而報警。

根據判決書記載，擔任倉庫工人的F姓已婚男子，分別於2019年7 月27日11時30分許及同年8 月25日12時許，在位於新北市飯店，在未違反A 女意願之情形下，與該名少女發生2次性行為。

法院也查出，F男自108 年7 月12日起至同年8 月5 日，利用通訊軟體LINE向A女傳送「拍全身我看看 」、「喜歡看妳邊摸摸高潮的表情呢」、「如果看到小淫的全身照應該會很有精神」。除此之外，F男也還用威脅語氣的口吻寫到「我說的就要照做，沒有不行」、「命令妳還想反抗是吧」等語。誘騙A女拍攝自己裸露胸部、陰部等數位照片或影片供他觀賞。

事後少女母親發現女兒行為有異，在觀察詢問下，才發現竟遭到男子誘騙拍裸照，甚至對方上床，氣得報警提告。

A女向警方表示，都是F男勸誘她自行拍攝後，A才自行持平版設備拍攝，但A女強調，其實根本就不想拍，但因為聽F男的話所以才不得已拍。

新北地院官認定，F男明知A女年紀尚幼，心智發育尚未健全，思慮亦欠成熟，卻為一逞私慾，以引誘方式，使其拍攝裸露特定隱私部位之照片、影片傳送予被告觀看，且與其相約碰面後發生性行為共2次，已影響各被害人身心健康與人格健全發展。

法官審酌，F男事後坦認犯行，且與A女及母親達成和解取得原諒，並賠償其所造成之損害，涉犯對於十四歲以上未滿十六歲之女子為性交罪共兩罪，各處有期徒刑四月，應執行有期徒刑五月；又犯引誘使少年製造猥褻行為之電子訊號罪，處有期徒刑一年七月

(中時新聞網)