日本前AV女優明日花綺羅，雖然2020年2月宣布引退，不過人氣依舊居高不下，近來轉戰演藝圈的她，推出2021年寫真年曆，居然破尺度全裸入鏡，讓所有網友看的是鼻血直流，掀起一股討論熱潮。

明日花綺羅近日在IG上傳破尺度辣照，只見她一絲不掛全裸入鏡，跪趴在藍色沙發上，並用雙手遮住胸前重要部位，巧妙維持住三點不露，不過火辣的Ｓ型火辣身材，加上翹臀以及傲人上圍都讓人一覽無遺，此外更用撩人勾魂的眼神，對著鏡頭頻頻放電，讓人充滿無限遐想。

此篇PO文短短1天時間內，就吸引超過20萬人按讚，許多網友更是留言：「太性感啦，真的是心中唯一的女神」、「究竟什麼時候要復出，真的好期待」、「這樣破尺度的照片可以公開嗎」，而她也感性表示：「感謝各位在2020年的支持，2021年我會好好回饋你 」。

其實早在數個月前，明日花綺羅曾PO出內衣宣傳照，只見她穿著櫻花圖案內衣，內褲僅用兩條線綁住，接著跪在沙發上露出撩人表情，不過卻疑似因為尺度過大，遭到IG官方無預警刪除，也讓明日花綺羅感到百般無奈。

(中時新聞網)