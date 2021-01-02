The LeBron-AD connection never gets old. pic.twitter.com/5vvFQrfS9J — Los Angeles Lakers (@Lakers) January 2, 2021

剛過36歲生日的「小皇帝」詹姆斯，繼續創造屬於他的歷史當中！詹皇2日拿下26分、11籃板及10助攻，這是他本季首次大三元，也是生涯第95次，搭配「一眉哥」安東尼戴維斯34分、11籃板，湖人終場109比103險勝難纏的馬刺。

整場比賽幾乎都看湖人的詹姆斯與安東尼戴維斯，對上馬刺的迪羅薩與凱爾頓強生火力互飆，雙方打到最後關頭，仍以103比103平手，不過湖人先靠庫茲馬最後53.9秒補籃命中，接著詹姆斯也強勢切入放進兩分，擴大湖人領先到4分。

無計可施的馬刺，暫停過後只好靠懷特搶投三分球，結果不但沒進，更造就詹姆斯搶到第10個籃板，順利完成大三元，安東尼戴維斯最後12.6秒穩穩兩罰俱中，提前確認湖人勝局，凱爾頓強生最後三分出手沒進，籃板球又落詹皇手裡。

除了詹姆斯、安東尼戴維斯稱職表現，薛洛德也替湖人拿下15分，波普與庫茲馬各有11分，不過波普第3節不小心扭傷左腳踝，目前傷勢情況仍待檢查；馬刺以凱爾頓強生26分最高，迪羅薩也拿23分，馬刺主力中鋒安卓吉仍因膝傷缺陣。

(中時 )