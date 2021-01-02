「萊豬元年」上路，蔡英文總統昨發表新年談話說「他用最謙卑的心情，請國人同胞體諒這是再三斟酌後的決定」；新北市長侯友宜今受訪表示，萊豬進口已經是不爭的事實，既然已經是事實，該如何做到讓民眾選擇吃或不吃，才是現階段要全力以赴的事。

侯友宜說，更何況蔡總統自己也說過，要讓民眾選擇吃或不吃，地方政府一定會務實去做，也希望中央能把「萊」或「不萊」標示清楚，讓民眾最起碼能夠選擇吃或不吃，現在最重要的還是拿出態度做事，守護所有全國國民的健康，把萊豬標示清楚，讓民眾做個選擇。

至於地方自訂的萊豬條例被中央判定無效，新北市是否和國民黨一起聲請大法官解釋？侯友宜說，新北市議會對食安自治條例做了部分的修訂以後，中央有它不一樣的看法，「我相信議會在守護新北市民的健康上，一定會更積極的面對，去提相關法令的解釋。」

媒體追問，但新北市議會認為「行政院不予核定是行政處分，市府若認為不合理可進行救濟程序」，府會似乎不同調？侯友宜強調，新北市該做的事情，新北市一定會去做。

(中時 )