台鐵近5年平均每年發生約600起行車事故，平交道安全被列為改善重點，交通部台鐵局編列8.96億元，在全台293處平交道增設「障礙物自動偵測系統」，把手動緊急按鈕升級為自動警示，增加列車司機員的反應時間，去年已完成103處，剩下190處將在今年完成。

台鐵表示，於「鐵路行車安全改善6年計畫」中編列8.96億元，規畫於全台環島鐵路正線共293處平交道增設「障礙物自動偵測系統」，透過科技設備搭配熱影像與雷達辨識智慧判讀等自動化系統，提升平交道安全，至2020年12月31日完成並啟用103處，其餘各處將於今年底前全數安裝完成。

台鐵說明，全台環島鐵路正線293處平交道均設有手動的「緊急按鈕」，如發現平交道淨空區間有障礙物，可由人工按下以啟動告警機制，透過無線電訊號發射傳送給司機員採取緊急措施。但該套設施需依賴人工啟動，為更增加即時性，進一步提升為自動化系統。

台鐵指出，參與建設的廠商「至鴻科技股份有限公司」專精通訊與監測系統，本次整合其母公司「為升電裝集團」自主技術研發的「毫米波雷達自動偵測系統」，藉由雙偵測感應器（熱影像攝影機與毫米波雷達）的複數配置，完整掃描平交道淨空區域，並透過客製化智慧邏輯決策系統進行資料融合與邏輯性判斷，協助辨識障礙物進而啟動相關措施。

(中時 )