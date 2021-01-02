萊豬將在明年元旦起開放進口，但部分縣市訂有瘦肉精零檢出的自治條例，行政院由衛福部長陳時中（左起）、政院秘書長李孟諺、政務委員羅秉成與農委會副主委黃金城31日召開記者會宣布，相關地方自治條例凡訂有乙型受體素不能檢出的規定，原訂者函告無效、新訂者不予核定。（資料照片 張鎧乙攝）

地方制定萊豬零檢出條例，與允許萊豬進口的中央不同調，就在元旦萊豬進口台灣的首日，行政院使出殺手鐧，直接召開記者會認定該條例違憲，理由是食安規範應由中央統一制定，且不適於援引釋憲案738。反對萊豬進口的精神科醫師沈政男認為，萊克多巴胺對3族群存在高風險，而各縣市的高風險族群比例差異大，甚至相差近3倍，他質疑，為何只能有一套中央標準，而不能因地制宜訂出更嚴格的萊豬檢出標準？

沈政男今在個人臉書上表示，萊克多巴胺對心血管疾病患者、老年族群與坐月子婦女的風險較高，但美國FDA只做了一般族群的藥物試驗，沒有針對高風險族群，因此各縣市當然可以依照地方狀況做調整。

沈政男提出數據解釋，從心臟血管死亡率來看，台中市為十萬分之三十三，而台東縣為十萬分之九十一，相差將近三倍。以老年人口比例來說，最高為嘉義縣，已達將近二十%，而連江縣只有十二%。而以各縣市生育率來說，最高為桃園，達平均每位育齡婦女一點三三胎，而嘉義縣只有零點八八胎。既然各縣市的高風險族群比例差異甚大，為什麼不能訂出比中央更嚴格的萊豬檢出標準？

沈政男以美國食安為例，聯邦FDA只要求畜牧業對於抗生素自行限制使用，但加州訂立了SB-27法規，要求畜牧業不得以非疾病的預防理由施用任何抗生素（比如增加產量）。再以環保法規來說，加州的汽車排廢標準乃美國最嚴格，當初許多歐洲柴油車可以在其他州賣，卻進不了加州。台灣的《空氣汙染防制法》也規定，地方政府得因特殊需要，制定更嚴格的排放標準。

沈政男說，食安除了有客觀數據，更牽涉「吃得安心與否」的主觀判斷，而後者就是歐盟與中國大陸至今嚴拒萊豬進口的理由。台灣民意六成以上反對萊豬進口，並非不相信科學試驗，而是這些試驗對美國人來說已足夠安全，但多數台灣人還是不能滿意，更無法吃得安心。

(中時新聞網)