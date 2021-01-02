蔡英文總統發表新年談話時，直指開放萊豬是歷經3任政府的難題，已無迴避的空間，「我要用最謙卑的心情，請所有國人同胞體諒，也希望大家能夠理解我們再三斟酌後的決定」。對此，資深媒體人陳揮文在廣播節目中則不滿地說，「那你為什麼不體諒我？」

蔡英文在發表新年談話時提到，這段時間，有關開放符合國際標準的牛肉和豬肉進口的決定，引起議論和紛擾，也讓她充分體會，為什麼過去的政府做出了開放的承諾，卻無法落實。她強調，「台灣是依賴貿易生存的國家，這個歷經3任政府的難題，已經沒有迴避不處理的空間。」

陳揮文1日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中談到，「你當總統要我體諒你，那你為什麼不體諒我？是你要體諒老百姓，有七成民意反對萊豬耶！」另外，陳揮文批，「我覺得她(蔡英文)談話很八股，就是在細數政績，但40年的南迴鐵路電氣化，這不算是政績。」

另外，陳揮文在節目也詢問叩應民眾李小姐，「李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文，這幾位總統誰做最好？」對方則回，「都很爛。」

(中時新聞網)