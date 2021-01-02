高速公路局今天表示，中午過後就會有收假車潮，元旦連假車流最尖峰時間將落在3日北上路段，車流量約是平時的1.5倍，呼籲民眾多利用即時路況、1968等平台查詢路況，避免塞車。

國道路況預報員陳恩柔今天表示，國5南下截至上午9時止，雪山隧道車輛通過量比起108年元旦連續假期第2天通過量，減少54%。

高速公路局交通控制中心表示，預計今天中午過後就開始會有收假潮，部分路段北返車潮較多。

高公局說，下午起國5北向宜蘭至坪林，預計持續尖峰至深夜。北上路段的國道1號新竹系統交流道至湖口，國道3號關西至大溪路段，下午4時至晚間8時、9時預計出現車潮。

高公局表示，中部的西螺至埔鹽系統，南屯至后里、及台中、南投風景區路段北返車流，預估今天下午將陸續出現零星車潮，建議駕駛人利用非尖峰時段出門。

高公局指出，元旦連續假期車流最尖峰期，將落在3日北上路段，車流量將達到最大量，約為平時的1.5倍。

高公局自去年中秋連假由交通管理組7人組成「國道路況播報團隊」，逢連續假期每天上午7時、10時及下午4時直播路況。民眾可至臉書「高速小飛力」觀看。高公局希望把氣象播報制度引進交通路況播報，提供用路人最正確、即時資訊。（編輯：張芷瑄）1100102

(中央社)