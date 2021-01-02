台中市神岡區一位高齡89歲李姓老翁，在寒流來襲之際，日前晚間衣衫單薄，在和睦路一段巷內獨自徘徊，警方獲報抵達現場關心，老翁口音很重喃喃自語「空軍基地旁邊」，警方耐心聆聽關鍵字，終於順利將迷途翁送返家。

豐原分局神岡分駐所警員楊勝馮、紀宣佑日前晚間7時許，巡邏期間接獲民眾報案指稱，神岡區一位老翁衣衫單薄，在和睦路1段巷內路旁徘徊，警方立即趕往處理。

神岡分駐所警員楊勝馮、紀宣佑協助李姓老翁返家。 （豐原分局提供／陳淑娥台中傳真）

警方抵達現場趕緊上前關心，原來外出運動的李姓老翁疑似失智症，一時忘了回家的路，警方先行攙扶至巡邏車上避寒，老翁口音很重，一直喃喃自語「空軍基地旁邊」，警方耐心聆聽文字並依據關鍵字找出返家途徑，終於順利將他送返住處。

所長羅明中呼籲，請家中有失智長者之民眾，請讓他隨身攜帶身分證件或在隨身之衣物繡上姓名、聯繫電話等資料，亦可向台中市政府社會局申請長者預防走失手鍊，若老人不幸走失時，能迅速確認身份，協助早日找到親人，亦可請求社團法人台灣失智症協會協助。

(中時 )