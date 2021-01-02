「萊豬元年」次日，新北市長侯友宜今一早前往泰山公有零售市場，視察攤商豬肉產品原產地標示情形，並要求攤商落實肉品產地及含不含萊克多巴胺，並保留相關來源憑證，確保資訊透明；侯表示，新北市有3828攤豬肉及加工製品攤商，目前已經查核500攤，會在3個月內把3828攤全部查核完畢，讓民眾安心選購。

侯友宜強調，面對萊豬進口，新北市一定嚴格把關，不僅是豬肉攤商需要標示肉品產地，相關加工製品及小吃也應一併標示，讓民眾可以清楚辨識豬肉含不含萊克多巴胺，未依規定標示或標示不實者，依食安法最高可處400萬元罰鍰。

新北市有3828攤豬肉及加工製品攤商，目前已經查核500攤，會在3個月內把3828攤全部查核完畢，讓民眾安心選購。（許哲瑗攝）

經初步盤點，新北市共約3828攤豬肉及加工製品攤商，均已輔導張貼產地標示，新北市目標在1月3日前查核500攤，3個月內全部查核完畢。另外，目前泰山市場66攤已登錄新北市食材平台，後續將逐步輔導全市公有市場相關攤商自主登錄，維護市民知的權利。

侯友宜一早偕同市府官員前往泰山市場視察，他說，不僅有很多攤商把外國的進口商也標示出來，更難能可貴的事，還有66攤自主登陸食材登錄平台，豬肉來源標示的非常清楚，謝謝大家的配合。

「讓民眾買得安心、吃得放心！」泰山公有零售市場自治會長郭詩德提到，自接獲市府相關政策後，部分攤商即自主製作多來源標示板，針對豬肉不同可食部位分別標示來源，讓消費者在購買時能更清楚掌握資訊，減少消費者疑慮。

(中時 )