全球因變種病毒陷入恐慌，台灣也於去年12月30日出現首例英國變種病毒個案，為自英返台的發燒少年（案792），指揮中心宣布加強邊境管控，元旦起為期一個月，禁止轉機、非本國籍者入境。對此，中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學則提出3點贊成「鎖國政策」，並表示大家要認清病毒突變一定會發生，應更嚴格防疫，阻絕病毒入社區。

謝宗學昨在臉書粉專「Dr.E小兒急診室日誌」發文分享，雖然世衛組織在新冠肺炎疫情初期做了很多錯誤的決策，但這次關於變種病毒的描述和判斷，他覺得是正確的。

謝宗學解釋，新冠肺炎是冠狀病毒，屬RNA病毒，單股的結構較不穩定，在複製時本就容易發生突變。因此，不斷有變種病毒出現，是預期中的變化。只要沒影響疾病嚴重度，即使傳染力增強，現有的防疫手段仍有效，只是需要更嚴格地執行。

謝宗學表示，針對為期一個月的鎖國政策，雖各界有不同看法，但他是很贊成的。因為根據目前的研究顯示，變種病毒不會增加疾病的嚴重度，但部分變種病毒傳染力恐更強，甚至易讓兒童染病，若爆發疫情，擴散速度可能更快、影響範圍可能更廣，暫時鎖國降低境外移入的量，觀察國外對變種病毒的研究，將有利於擬定下階段的防疫策略。

謝宗學指出，再加上進入秋冬之後，國際間新冠肺炎疫情明顯升溫，我國境外移入的病例大增，負壓病房與醫療人員的負擔漸漸增加，暫時鎖國減少境外案例，能給醫療體系喘息的空間，消化掉之前的病人。

謝宗學也說，而台灣才剛爆發本土確診病例不酒，尚未滿28天，還無法確定社區完全乾淨，若在此時有大量的變種病毒入侵台灣，無疑是雪上加霜，增添變數。不過，簡單來說，我們面對新冠肺炎變種病毒須小心，但不用恐慌。

謝宗學表示，只要認清突變是常態、一定會發生的事，將觀察重點放在疾病嚴重度是否增加、現有疫苗是否失效，若上述兩點皆是否定的，那就不用大幅改變現在的防疫行為，只要更嚴格、仔細地執行防疫政策，阻絕變種病毒進入社區。

(中時新聞網)