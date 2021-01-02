板橋民生路自來水管破裂 影響逾2萬人供水

新北市板橋區民生路一段1日晚間11時許傳出自來水管線破裂漏水，市府獲報緊急通知自來水公司搶修，但由於漏水處並無工程施工，自來水不斷湧至民生路路面，目前已經止水，工程團隊持續開挖尋找漏水點。板橋區長范姜坤火說，由於是1200mm PSCP管，影響周圍逾2萬人供水。

市府於1日晚間11時許獲報，板橋區民生路一段路面湧出大量自來水於今（2日）凌晨3時許止水並開挖尋找漏水點，警方已在現場實施交通管制，呼籲用路人提早改道。

施工團隊已經開挖，尋找滲漏點。（新北市消防局提供）

新北市板橋區民生路一段1日晚間11時許傳出自來水管線破裂漏水，自來水不斷從地面湧出，工務局獲報立即派人前往搶修。（工務局提供）

新北市副祕書長朱惕之今（2日）上午也前往現場勘察，施工團隊目前持續開挖尋找漏水點。（工務局提供）

范姜坤火說，漏水處靠近民生路、中山路口，影響周圍逾2萬人供水，自來水公司已經開挖，尋找滲漏點，此外，為維護周圍民眾用水，已同時設置9處供水點。新北市副祕書長朱惕之今（2日）上午也前往現場勘察，現場同步架設即時監控器，掌握現場情況。

消防局表示，9處供水點分別位於四維公園、莊敬公園、民生公園、456園區、介壽公園、八德公園、北門街派出所前、中正路218號前、文化路二段182巷7弄7號，預計下午2時完成臨時供水點注水作業。

(中時 )