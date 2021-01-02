有糖尿病的60歲李翁，大小腿至腳底及腳趾出現酸麻痛，核磁共振檢查發現腰椎有多處椎間盤突出，台大竹東分院骨科醫師黃鼎鈞以「神經阻斷術」，診斷李翁左側腰椎及薦椎坐骨神經受到壓迫，先以「脈衝射頻式高頻熱凝術」止痛，再以「脊椎微創手術」減壓後，讓李翁回復正常生活。

黃鼎鈞指出，坐骨神經痛可分成3種，第1種是吃止神經痛的藥就會好，2是吃藥沒效需要靠打針，打針指的就是「神經阻斷術」及「脈衝射頻式高頻熱凝術」，3則是打針沒效果就需要開刀做手術。

黃鼎鈞說，以核磁共振檢查脊椎，容易產生偽陽性，造成很多節都有骨刺需要手術的印象，「神經阻斷術」則可分辨需要手術的位置，透過神經刺激針去刺激病人，確定哪條坐骨神經被壓迫，再以藥物去阻斷神經的痛覺，緩解病人坐骨神經痛的症狀。

黃鼎鈞並說，如果同時輔以「脈衝射頻式高頻熱凝術」，效果可延長至半年，若效果很短，表示壓迫嚴重必須要做手術，可用精準的針對確定壓迫處來做手術，減少不必要的傷害，達到「大刀化小、小刀化無」的效果。

黃鼎鈞說，現在講求精準醫療，坐骨神經痛的症狀已不需要巨創多節手術，目前脊椎微創內視鏡手術已能拿掉骨刺，可減少患者不必要的後遺症。

(中時 )