超強寒流來襲，全台頻傳猝死案例，今更爆出有婦人在健身房直接倒地死亡，事後相驗是心肌梗塞致死，心臟專科醫師江碩儒說，有運動習慣、沒三高未必躲得過心肌梗塞，臨床很多患者在發病前並不知道自己心臟有問題，建議40歲以上最好都能做運動心電圖，以了解自己的心臟健康狀況。

一名68歲婦人傳出周二（12/29）在健身房運動時猝死，婦人子女十分錯愕，表示母親一周上健身房三、四次，身體還算健康。台北巿立聯合醫院陽明院區心血管科主任江碩儒說，臨床類似個案並不少見，至少佔1成比例，這1成的人在發病前未感不適，也沒有三高等困擾，部分人還可能有運動習慣。

江碩儒說，猝死個案8到9成都是心因性猝死，而心因性猝死中又有2/3是因心血管阻塞，但心血管阻塞都是漸進式的，有些症狀輕微的人可能會慢慢適應身體的不適感，而覺得自已沒病，就像溫水煮青蛙，若再加上平日運動量不高，心臟負荷不大，更難發現血管已經塞住。

他表示，上個月才收治一名50歲的男性中階主管，患者是在運動時感到不舒服來就醫，結果一檢查，心血管早就有阻塞，裝了三根支架才打通，由於患者還有一名孿生兄弟，他請患者弟弟也來檢查，原本照超音波、心電圖都沒事，進一步做心導管檢查才發現多處堵塞，結果也裝了三根支架。

江碩儒表示，心血管阻塞都是慢性的，除非很嚴重，未必有明顯症狀，建議40歲以上民眾做健康檢查時，最好一併做運動心電圖，若又有三高、肥胖或家族史，最好一年做一次，才能避免心肌梗塞突襲。

(中時新聞網)