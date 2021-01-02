宜蘭一名許姓男子，2020年3月間。邀約自己的女性好友A女到自己家中喝酒，還貼心調配調酒暢飲，未料女友人只喝了6杯後竟然爛醉，突然色心大起，將她抱進房間內脫褲撫摸下體及胸部，但女方卻因此驚醒，全身嚇得不斷顫抖，卻不敢出，許男這時驚覺東窗事發，才假裝沒事發生將女方褲子穿上離去。女方事後立刻報警，許男被依妨害性自主罪判處有期徒刑6月，得易科罰金，全案仍可上訴。

根據判決書記載，許男為A女的友人，去年年3月28日晚間，許男邀約A女到相約至其住處聊天，期間許男孩調製了調酒助興，當晚A女前後約喝了6 杯，到了凌晨3 時許，A女感到酒醉，許男變好意抱起她到客房就睡覺。

未料，許男見到A女不勝酒力，當時意識不清而陷入泥醉狀態，竟然色慾薰心，忍不住先親吻女方嘴巴，女方立刻就查覺有異而驚醒，但是卻因為害怕而不敢讓許男發覺。

但許男不知女方已有警覺，還認為她酒醉不能抗拒，於是拉下她的外褲及內褲至大腿處，並撫摸甲女之下體，接著又從女方上衣領口處伸入，將甲女之內衣往下拉，撫摸甲女之胸部，但是A女因深感害怕而全身不斷顫抖，這時許男才知女方已經察覺，才假裝不知情，並將女方之衣服穿好後離去。

女方事後嚇得立刻報警，宜蘭地方法院審酌，許男並無犯罪之前科紀錄，素行良好，其因一時失慮，利用被害人酒醉之際而乘機猥褻，且犯罪後坦承犯行，且與被害人甲女達成和解，又獲得原諒，因此判處被告有期徒刑6 月，得易科罰金，仍可上訴。

(中時新聞網)