北京大學國家發展研究院院長姚洋接受陸媒訪問時表示，由於低基期原因，大陸經濟2021年第一季增長可能很高，上半年可望持續高速出口的走勢，但下半年可能下降。預計大陸2021年將進入5至7年的新經濟周期，經濟平均每年增速可望達5.5％至6％，2021年亦是新經濟周期的首年。

但他同時強調，這存在不確定因素，新冠疫情若未受控，仍然蔓延，就另當別論。

對於2021年全球經濟前景，姚洋估計在2021年下半年恢復區域正常，7月份的東京奧運會可能是一個重要的時間關鍵點，如果各國人民都去觀看，或將成為全球走出疫情的一個盛會。

另就近期大陸互聯網平台經濟引發的壟斷問題，姚洋認為，平台經濟對大陸經濟發展做出巨大的貢獻，互聯網企業的金融創新也值得鼓勵，只不過應該管控風險，大陸監管部門要找到一個中間的平衡點，既鼓勵創新，同時又防範風險；對於創新要容許企業試錯，一邊試錯一邊完善法律。

他指出，對於一些新出現的金融機構，不能用以往的條條框框裝進去，可以創造一個新的金融機構門類把它裝進去，對其進行監管，監管也要與時俱進。

(工商 )